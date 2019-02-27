Россияне задолжали банкам более 14 трлн рублейТелеканал 360° 01:31

Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

с чего всё началось

Общая задолженность по кредитам, взятым россиянами, составляет 14,86 триллиона рублей. Чуть менее половины от этой суммы приходится на займы по ипотеке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные кредитной карты России от Общероссийского народного фронта.

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