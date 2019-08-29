За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания.

с чего всё началось

Россияне задолжали правительству 195 млрд руб. по налогам на имущество.

Россияне задолжали 195 млрд руб. по налогам на имущество

Политика Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).

Политика Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Наука В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.

Армия и оружие Китай направит в Россию военных и технику на учения «Центр-2019» Китай направит 1600 военнослужащих и более 300 единиц техники на стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", сообщил в четверг официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

Энергетика «Газпром» повысит зарплаты рабочим Компания «Газпром» планирует повысить зарплаты рабочим на 15%.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Осипов доложил Путину о восстановлении объектов после пожара в срок Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с президентом России Владимиром Путины отчитался о ходе восстановления работ после апрельских пожаров и заявил, что все работы идут в срок, который определил глава государства, сообщается 29 августа на сайте Кремля.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Армия и оружие Появилось видео испытательных полетов вертолета Ми-35П Вертолет Ми-35П отличается повышенными летно-техническими характеристиками. Испытания нового вертолета планируется завершить до конца года.

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Культура В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй В Париже в возрасте 86 лет из жизни ушла певица Нэнси Холлоуэй, известная благодаря вкладу в музыку стилей джаз, поп и соул.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снова стала брюнеткой с короткой стрижкой Юмористка и телеведущая Катя Варнава снова кардинально изменила свой имидж.

Политика Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.

Происшествия Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму "Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.

Финансы Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Политика Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен из колонии города Лабытнанги (ЯНАО) в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

Энергетика Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири» Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.