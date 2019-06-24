Экономика
Россияне взяли рекордную сумму кредитов на автомобилиПолит.ру вчера в 03:32
Россияне в апреле 2019 года взяли рекордную сумму автокредитов — 57,7 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За четыре месяца текущего года сумма автокредитов достигла 179 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2018 году.
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости23 июня в 20:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
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Бузова предложила Глушакову работу
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Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
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Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Александр Мамут сократил долю в Polymetal
Бизнесмен Александр Мамут вслед за своим сыном сократил долю в золотодобывающей компании Polymetal ниже 5%, сообщила компания.
Обновлено в 02:35
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Обновлено в 01:37
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть
Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
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Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
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Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации
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Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
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Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
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Обновлено вчера в 23:12
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В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
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Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
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Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
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Россиян атаковал блокирующий компьютеры вирус
Вирус-вымогатель Troldesh атакует российские компании.
Обновлено вчера в 05:56