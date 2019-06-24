Экономика
Россияне взяли рекордную сумму кредитов на автомобилиПолит.ру 03:32
Россияне в апреле 2019 года взяли рекордную сумму автокредитов — 57,7 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За четыре месяца текущего года сумма автокредитов достигла 179 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2018 году.
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:30
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