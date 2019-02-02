Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов в 2018 годуИзвестия 10:16

Россияне в прошлом году взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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В прошлом году россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных рекордов, это число является историческим максимумом. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифас». Общая сумма займов составила 1,3 трлн рублей.

Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов в 2018 году

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