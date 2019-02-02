Финансы
Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитовРоссийская газета вчера в 05:52
На 1,3 триллиона рублей взяли в прошлом году ипотечных кредитов россияне. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс". Всего за прошлый год было оформлено 576,5 тысячb ипотечных кредитов.
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Россияне в прошлом году взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости01 февраля в 19:31
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