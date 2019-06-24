Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму9111.ru 07:05

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей. По данным экспертов, это исторический рекорд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

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