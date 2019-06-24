Экономика

Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму9111.ru 07:05

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей. По данным экспертов, это исторический рекорд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
с чего всё началось

Исследование: россияне в апреле взяли автокредитов на рекордную сумму

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Россияне разогнались с автокредитами

Вести.Финанс06:23

Россияне взяли рекордную сумму кредитов на автомобили

Полит.ру03:32

Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

Телеканал 360°вчера в 21:38

За месяц жители России взяли автокредитов на рекордные 57,7 млрд рублей

АБН01:34

Автокредиты россиян побили рекорд

Deita.ru01:15

В апреле россияне побили рекорд по сумме взятых автокредитов

Реальное время01:46

Россияне в апреле взяли автокредитов на рекордную сумму в 57,7 млрд руб

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Здоровье

В России многие не верят в существование СПИДа

В России многие люди и работники медицины не верят в существование СПИДа.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы

Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
Футбол

Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания

Обновлено в 10:04
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Общество

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 11:03
Политика

Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Слепаков ответил на критику из-за его шутки о зарплатах врачей

Обновлено в 03:49
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

ЦБ РФ ждет ускорения роста ВВП во II-III кварталах 2019 года

ЦБ РФ ожидает ускорения роста российской экономики во втором-третьем кварталах 2019 года за счет повышения потребительской активности по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Обновлено в 11:09
Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

Обновлено в 02:48
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Наука

Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое

Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин»

Обновлено в 11:45
Общество

Суд принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

Обновлено в 05:26
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника ГАЗ «Тигр Next».
Обновлено в 03:34
Происшествия

На Петроградской стороне Петербурга случился локальный блэкаут

В сетевой компании «Ленэнерго» сообщили, что ее специалисты уже ведут восстановительные работы в Петроградском районе после технологического нарушения в сети 110 кВ. Его причины пока неизвестны.
Обновлено в 11:08
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Казахстане возросло до 16

Обновлено в 05:12
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Политика

Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ

РФ и ПАСЕ Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.
Обновлено в 05:13
Политика

МИД рекомендует гражданам России не ездить в эфиопский регион Амхара

Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота.
Обновлено в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное