Экономика

Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму9111.ru вчера в 07:05

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей. По данным экспертов, это исторический рекорд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Исследование: россияне в апреле взяли автокредитов на рекордную сумму

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть

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