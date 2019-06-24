Экономика
Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму9111.ru вчера в 07:05
В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей. По данным экспертов, это исторический рекорд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне в апреле текущего года взяли автокредитов на 57,7 миллиарда рублей, за месяц сумма увеличилась практически на 13% и достигла исторического рекорда, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости23 июня в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки
В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей
Полицейские в Москве задержали мужчину, который может быть причастен к отравлению и ограблению людей в центре города, он давал им попробовать напиток с неизвестным веществом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:56
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
Обновлено в 01:32
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Культура
Стивен Кинг и Гендерквир против Трампа. Почему ему не страшно
Российские СМИ акцентировали внимание на трех наиболее известных отечественной аудитории фигурах: актерах Роберте Де Ниро и Лоуренсе Фишборне, а также "короле ужасов" Стивене Кинге.
Обновлено в 01:00
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
«Динамо» отправилось на сборы в Вену
Официальный Твиттер "Динамо" сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды отправился на сбор в Вену.
Обновлено в 02:06
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Политика
Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок
Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на треть
Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 01:39
Наука
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49