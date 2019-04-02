Россияне высказались против объединения с БелоруссиейМосковский Комсомолец 02:40

с чего всё началось

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа. Согласно данным социологов, 18% россиян допустили, что объединение двух стран возможно на равноправной основе, а 17% — только в случае вхождение Белоруссии в состав России.

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

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Происшествия Таксист, сбивший сотрудника ДПС в Москве, был под действием наркотиков Столичные следователи предъявили обвинение водителю такси, наехавшему на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

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Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.

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Политика Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.

Гаджеты Google прекращает продажи гаджетов Pixel 2 и Pixel 2 XL Американский гигант Google намерен прекратить дальнейшие продажи смартфонов Google Pixel 2 и 2 XL, которые заметно отстают по уровню производительности от актуальных гаджетов.

Космос В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р» Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.

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Гаджеты Honor стал лидером по продажам смартфонов в России Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.

Политика Госдума разрешает охотиться из лука Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».

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Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Кино Умер актер и режиссер Вадим Гемс 2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.

Общество В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.