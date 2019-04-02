Политика
Россияне высказались против объединения с БелоруссиейМосковский Комсомолец 02:40
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа. Согласно данным социологов, 18% россиян допустили, что объединение двух стран возможно на равноправной основе, а 17% — только в случае вхождение Белоруссии в состав России.
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с чего всё началось
Практически каждый второй россиянин (48%) считает, что России и Белоруссии не следует объединяться, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Коммерсантъ05:00
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Общество
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Общество
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Футбол
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Армия и оружие
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Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% голосов
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В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
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США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
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ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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