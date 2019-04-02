Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru вчера в 23:04

Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран. На их взгляд, отношения с соседним государством «нормальные, спокойные» (30%), «дружественные» (22%), «хорошие и добрососедские» (15%).

с чего всё началось

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

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