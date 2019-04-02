Политика

Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru вчера в 23:04

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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с чего всё началось

Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией

Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран. На их взгляд, отношения с соседним государством «нормальные, спокойные» (30%), «дружественные» (22%), «хорошие и добрососедские» (15%).
Известиявчера в 17:01

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Половина россиян не увидели нужды в объединении России и Белоруссии

РБК00:34

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

URA.Ru00:23

Граждане высказали мнение об объединении России и Белоруссии

REGNUM00:34

Половина россиян не считает нужным объединяться с Белоруссией

РЕН ТВвчера в 22:36

Россияне не захотели объединяться с белорусами

Lenta.ruвчера в 21:55

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Газета.Ruвчера в 23:04

С Батькой в клинче: объединению Москвы и Минска исполнилось 22 года

Известиявчера в 17:02
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Хоккей

«Тампа» обыграла «Оттаву» благодаря трём голевым передачам Кучерова

Обновлено в 00:32
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой

Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Сеть магазинов «Белорусские продукты» предлагает купить сыры и колбасы со скидкой

Сеть магазинов "Белорусские продукты" (ИП Лазарь) в Южно-Сахалинске объявляет о снижении цен на сыры и колбасы.
Обновлено вчера в 23:42
Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

КИО планирует отказаться от судов по поводу планировок

Комитет по имущественным отношениям в скором времени откажется от судебных тяжб в вопросах временных планировок помещений.
Обновлено в 00:32
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Минфин предложил увеличить НДС на напитки с сахаром

Минфин предложил отменить льготную десятипроцентную ставку НДС для сахаросодержащих алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие

ВСУ нанесли массированный удар по ДНР, есть разрушения

Обновлено вчера в 15:38
Технологии

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи

По версии следствия, Переверзева подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова убить семью и поджечь дом, чтобы получить деньги и недвижимость.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

НАТО выделило $260 млн на строительство складов для армии США в Польше

Свыше $260 миллионов направит НАТО на создание инфраструктуры для хранения военного снаряжения в центральной Польше, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 апреля журналистам в Брюсселе.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка

Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Стало известно, в каких регионах России самые большие заработные платы в провинции.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Видео: «Ураганы» обрушили массированный удар по противнику под Челябинском

Российские артиллеристы обратили в пыль объекты условного противника во время учений на полигоне под Челябинском.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

В Чернобыле появится солнечная электростанция

Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Российские атомные подлодки сошлись в дуэли у берегов Камчатки

Обновлено вчера в 20:09
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
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