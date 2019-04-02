Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru вчера в 23:04

Уточняется, что 51% россиян впервые услышали в ходе опроса о договоренности России и Белоруссии создать Союзное государство. По данным экспертов, население обеих стран пока не готово к объединению.

с чего всё началось

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Недвижимость В России появится программа поддержки частного домостроения К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.

Авто Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.

Экономика В России с 1 апреля повысились социальные пенсии Благодаря индексации повысится уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн российских пенсионеров, среди которых более 3 млн человек — это получатели социальных пенсий.

Технологии Предприятия «Ростеха» получили отечественный аналог Skype for Business Предприятия госкорпорации «Ростех» получили систему унифицированных онлайн-коммуникаций для бизнеса, которая является альтернативой Skype for Business.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика Официально: Дмитрий Медведев сегодня едет в Пермь В Правительстве РФ официально подтвердили визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

Экономика Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".

Технологии В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.

Здоровье Саратовская область вошла в число самых бешеных регионов страны Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае, уточняет ЦНМВЛ.

Шоу-бизнес Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.

Общество Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.

Наука Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.

Финансы ЦБ РФ перестал избавляться от доллара США Отчет ЦБ РФ показал, что доля евро и юаней в резервах РФ также не претерпела существенных изменений.

Политика Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».

Наука Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.

Здоровье Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.