Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru вчера в 23:04

с чего всё началось

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

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