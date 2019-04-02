Политика

Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru вчера в 23:04

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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Практически каждый второй россиянин (48%) считает, что России и Белоруссии не следует объединяться, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
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