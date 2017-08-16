Экономика
Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубежТАСС 03:14
Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
Зампредом Хохрякова была назначена в 2008 году, а в 1994-м стала судьей Конституционного суда.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 04:09
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Футбол
Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве
Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.
Обновлено в 02:53
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы
В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Общество
Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ
Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе защитника из НБА
Обновлено в 03:10
Авто
30 винтажных Porsche остались без хозяина
Уникальная коллекция винтажных моделей Porsche, которую собрал покойный Джон Диксон, будет выставлена на аукцион в Дейтоне (штат Огайо, США) 28 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:35
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Наука
Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании
Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено 29 июля в 15:42
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Народ высмеял завернувшуюся в «ковер» Гагарину
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Путешествия
Визы Шри-Ланки стали бесплатными для туристов из России
Руководство Шри-Ланки решило сделать бесплатными туристические визы гражданам пятидесяти стран, включая Россию.
Обновлено в 04:01