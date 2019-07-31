Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.

Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубеж

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