Экономика

Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубежТАСС 03:14

Ограниченные в праве выезда российские должники за полгода погасили долги почти на 45 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП России.
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Должники выплатили почти 45 млрд рублей ради выезда за рубеж

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