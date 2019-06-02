Россияне выплатили более 26 млрд долгов ради выезда за рубежiReactor 09:02

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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Граждане России, которые попали в списки невыездных, выплатили долги на сумму более 26 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщают журналисты ТАСС.

Россияне выплатили более 26 млрд долгов ради выезда за рубеж

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