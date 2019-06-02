Общество

Россияне выплатили более 26 млрд долгов ради выезда за рубежiReactor 09:02

Граждане России, которые попали в списки невыездных, выплатили долги на сумму более 26 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщают журналисты ТАСС.
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Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
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