Общество
Почти 3,5 млн граждан РФ не могут выехать за рубеж из-за долговREGNUM 07:24
В России с начала 2019 года количество граждан страны, которым из-за долгов запрещён выезд за пределы России, возросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.ТАСС02:52
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