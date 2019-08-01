Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

с чего всё началось

В России с начала 2019 года количество граждан страны, которым из-за долгов запрещён выезд за пределы России, возросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Почти 3,5 млн граждан РФ не могут выехать за рубеж из-за долгов

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