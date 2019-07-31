Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
Обновлено в 04:42
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Финансы
Эксперты: Курс доллара превысил 64 рубля
По данным Московской биржи, курс доллара превысил 64 рубля и составляет теперь 64, 01 руб. за доллар.
Обновлено в 08:25
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Происшествия
На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным
В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:29
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51