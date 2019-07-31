Экономика

Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43

В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне отдали 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж

Газета.Ru08:01

Россияне, которых не пускали за границу, выплатили 44,5 млрд рублей долгов

Аргументы и Факты05:12

На Ямале работодатели-должники выплатили более 100 миллионов своим сотрудникам

N24.RUвчера в 01:33

Россияне погасили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда из РФ

News.ru04:01

Должники выплатили более 40 млрд рублей после ограничения выезда за рубеж

РИА Новости03:49

Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубеж

ТАСС03:14

ФССП: В январе—июне невыездные должники выплатили более 44 млрд рублей

Росбалт04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Бари Алибасов намерен взыскать с производителя «Крота» 100 миллионов

Обновлено в 06:57
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Политика

Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля

Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Кино

Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым

Обновлено в 04:42
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Экономика

«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

Обновлено в 06:00
Транспорт

В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута

Обновлено в 08:37
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Футбол

«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год

2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Минобороны протестировало «военный интернет»

Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Здоровье

Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах

Обновлено в 00:24
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:29
Финансы

Эксперты: Курс доллара превысил 64 рубля

По данным Московской биржи, курс доллара превысил 64 рубля и составляет теперь 64, 01 руб. за доллар.
Обновлено в 08:25
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Происшествия

На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным

В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:29
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro

Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 05:29
Политика

Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН

Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное