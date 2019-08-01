Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.

с чего всё началось

Число россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу, к 1 июля 2019 года составило 3,58 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Еще в мае таких было порядка 3 млн, а на начало года — 2,6 млн человек.

Приставы за полгода закрыли выезд из страны для 1 млн россиян

Экономика Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые полгода Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Крыминформ».

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.

Политика Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Транспорт Пенза вошла в рейтинг городов с самыми плохими дорогами Областной центр попал в топ-20. Пенза вошла в рейтинг городов с самыми плохими дорогами.

Политика Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Общество Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.

Происшествия Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика МГИК оставил в силе отказ в регистрации трех кандидатов в МГД Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил в силе отказ в регистрации трех кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Происшествия Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.