Общество

Приставы за полгода закрыли выезд из страны для 1 млн россиянРБК 05:39

Число россиян, которым судебные приставы запретили выезд за границу, к 1 июля 2019 года составило 3,58 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Еще в мае таких было порядка 3 млн, а на начало года — 2,6 млн человек.
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с чего всё началось

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов. Общая сумма долга находившихся на начало июля в стоп-листе Погранслужбы составила 1,47 трлн рублей.
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