Экономика

Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43

В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
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Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ

Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России.
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В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
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200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»

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«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

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