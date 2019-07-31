Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
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Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
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Финансы
ФРС США понизила базовую ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%.
Обновлено вчера в 14:28
Космос
Рогозин рассказал Путину о полёте робота Фёдора на МКС
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Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
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Общество
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Политика
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Политика
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Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Спорт
Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).
Обновлено в 09:41
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Политика
Усс поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
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Обновлено вчера в 03:58
Культура
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Певец Стас Пьеха в рамках программы «Три аккорда», которая выходит в эфир «Первого канала», признался в симпатии к своей коллеге по цеху Татьяне Булановой.
Обновлено в 02:44
Кино
200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»
200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
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Обновлено в 08:50
Общество
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Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено 30 июля в 07:49
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
На странице сына Евгения Плющенко в Instagram появилось видео утренней зарядки.
Обновлено в 07:44
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Общество
В Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения никаба и бурки
В четверг, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения закрывающей лицо одежды в общественных местах.
Обновлено в 08:36
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Обновлено в 09:02
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33