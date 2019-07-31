Экономика

Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43

В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
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