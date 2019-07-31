Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубежГазета.Ru 07:43
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Политика
Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата
Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Политика
«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный в следующем году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Азиатских леопардовых кошек изъяли во Внуково
Обновлено в 03:48
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Спорт
Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
За вывоз боеголовок выступили 86% опрошенных жителей Германии, и только 8% высказались против, передает ТАСС.
Обновлено в 08:48
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Политика
Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit
Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.
Обновлено в 07:02
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10