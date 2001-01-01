Общество

Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границуТелеканал 360° 05:39

За год, чтобы отправится за рубеж, россияне вернули долги на общую сумму в 26,5 миллиардов рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 миллиона постановлений об ограничении граждан на выезд. До конца мая 2018 года невыездные должники выплатили 18,2 миллиарда рублей.
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Россияне стали лучше платить долги

BFM.ru12:11

Ради отпуска за рубежом россияне вернули долги на 26 млрд рублей

Коммерсантъ08:02

Ради выезда за рубеж россияне вернули долги на 26 млрд рублей

News.ru03:54

Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границу

Телеканал 360°05:39

«Невыездные» граждане России заплатили более 26 млрд долгов

Красная весна04:34

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Life.ru06:04

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

ТАСС03:03
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Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

Обновлено в 11:24
Происшествия

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Общество

Российские операторы отменили национальный роуминг

Ранее при участии ФАС (Федеральной антимонопольной службы) уже был отменен роуминг, так же была снижена ценовая политика в национальном роуминге.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол

Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде был остановлен на несколько минут из-за появления на поле полуобнаженной девушки.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Футбол

Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика

Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс

Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
Обновлено в 03:28
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске

2 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске.
Обновлено в 12:46
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено в 10:17
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает освободить граждан от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
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