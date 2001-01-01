Россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границуТелеканал 360° 05:39

За год, чтобы отправится за рубеж, россияне вернули долги на общую сумму в 26,5 миллиардов рублей. Всего в Погранслужбе ФСБ России находилось около 5,2 миллиона постановлений об ограничении граждан на выезд. До конца мая 2018 года невыездные должники выплатили 18,2 миллиарда рублей.

Происшествия Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Происшествия В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Политика Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Гаджеты Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20 Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Общество Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Общество Российские операторы отменили национальный роуминг Ранее при участии ФАС (Федеральной антимонопольной службы) уже был отменен роуминг, так же была снижена ценовая политика в национальном роуминге.

Футбол Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде был остановлен на несколько минут из-за появления на поле полуобнаженной девушки.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Футбол Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями» Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.

Происшествия Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Политика Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Шоу-бизнес Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

Политика МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.

Происшествия Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске 2 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Экономика В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.

Политика Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.