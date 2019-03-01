Россияне выиграли бесплатную пиццу и задолжали налог на 100 лет впередИзвестия 13:21

Взамен счастливчикам выдавали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет. Как выяснил Daily Storm, помимо халявной еды люди обрекли себя на финансовую кабалу. Бонусная пицца облагается налогом, а обязательства по выплатам были возложены на татуированных участников акции.

с чего всё началось

Участников конкурса Domino's Pizza, сделавших татуировки ради сертификатов на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет, обязали платить налоги в течение всего срока действия предложения. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает издание Daily Storm.

Россияне выиграли бесплатную пиццу и задолжали налог на 100 лет вперед

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