Общество

Россияне устроили набег за дешевой икрой и закатили скандал
Lenta.ru
12:07

Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске устроили ажиотаж из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре, сообщает агентство Sakh.com. Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен на икру, устроили скандал, когда увидели, что цены остались прежними.
Lenta.ru12:07
с чего всё началось

Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят икру подешевле

Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят купить икру подешевле. Сегодня на рынке "Техник" в Южно-Сахалинске наблюдался некоторый ажиотаж. Люди, пришедшие в отдел с морепродуктами, возмущались, почему икра не подешевела, а стоит всё те же 3000 рублей за килограмм.
Сахалин.Инфовчера в 20:44

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FreeNews-Volga10:58

Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят икру подешевле

Сахалин.Инфовчера в 20:44
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