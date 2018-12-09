Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят купить икру подешевле. Сегодня на рынке "Техник" в Южно-Сахалинске наблюдался некоторый ажиотаж. Люди, пришедшие в отдел с морепродуктами, возмущались, почему икра не подешевела, а стоит всё те же 3000 рублей за килограмм.

с чего всё началось

Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске устроили ажиотаж из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре, сообщает агентство Sakh.com. Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен на икру, устроили скандал, когда увидели, что цены остались прежними.

Россияне устроили набег за дешевой икрой и закатили скандал

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