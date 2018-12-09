Общество
Россияне устроили набег за дешевой икрой и закатили скандал
Россияне устроили набег за дешевой икрой и закатили скандалLenta.ru12:07
Покупатели на рынке в Южно-Сахалинске устроили ажиотаж из-за новостей о подешевевшей в два раза красной икре, сообщает агентство Sakh.com. Продавец одного из магазинов рассказал, что клиенты, узнавшие об обвале цен на икру, устроили скандал, когда увидели, что цены остались прежними.
Lenta.ru12:07
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с чего всё началось
Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят купить икру подешевле. Сегодня на рынке "Техник" в Южно-Сахалинске наблюдался некоторый ажиотаж. Люди, пришедшие в отдел с морепродуктами, возмущались, почему икра не подешевела, а стоит всё те же 3000 рублей за килограмм.Сахалин.Инфовчера в 20:44
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Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят икру подешевле
Сахалин.Инфовчера в 20:44
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