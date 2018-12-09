Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят купить икру подешевле. Сегодня на рынке "Техник" в Южно-Сахалинске наблюдался некоторый ажиотаж. Люди, пришедшие в отдел с морепродуктами, возмущались, почему икра не подешевела, а стоит всё те же 3000 рублей за килограмм.

с чего всё началось

Оказывается, что Росрыболовство уведомило население о прошедшей в Сахалинской области успешной путине. Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что в 2018 году объем лососевых составил 675 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Цена на красную икру должна была упасть в два раза.

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