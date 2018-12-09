Общество
Оказывается, что Росрыболовство уведомило население о прошедшей в Сахалинской области успешной путине. Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что в 2018 году объем лососевых составил 675 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Цена на красную икру должна была упасть в два раза.
Телеканал 360°вчера в 13:57
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с чего всё началось
Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят купить икру подешевле. Сегодня на рынке "Техник" в Южно-Сахалинске наблюдался некоторый ажиотаж. Люди, пришедшие в отдел с морепродуктами, возмущались, почему икра не подешевела, а стоит всё те же 3000 рублей за килограмм.Сахалин.Инфо08 декабря в 20:44
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Федеральное ТВ посеяло смуту среди сахалинских пенсионерок сообщением о дешевой икре
FreeNews-Volgaвчера в 10:58
Федеральные каналы посеяли смуту среди сахалинских бабушек, которые хотят икру подешевле
Сахалин.Инфо08 декабря в 20:44
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Общество
Московских водителей предупредили о сильном тумане
Обновлено в 03:11
Путешествия
Клиенты «Жемчужной реки» остаются на китайском берегу
Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае.
Обновлено в 03:21
Общество
Российских врачей и учителей решили оставить без подарков
Российским врачам и учителям запретят получать подарки по праздникам, передает РИА Новости в понедельник, 10 декабря.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков
Перед Новым годом Роспотребнадзор дал советы, как приобрести качественный сладкий подарок для детей.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Железнодорожное сообщение Германии парализовано из-за забастовки
Утром 10 декабря по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта, передает канал N-TV.
Обновлено в 03:29
Транспорт
В МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД
В МВД проинформировали об увеличении количества штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:15
Общество
Facebook запретил намеки на секс
Обновлено в 03:26
Общество
В США из-за сильных снегопадов отменили более 1,3 тыс. авиарейсов
В Северной и Южной Каролинах и ряде других штатов США из-за сильных снегопадов отменено более 1,3 тыс. рейсов.
Обновлено в 02:17
Общество
Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста.
Обновлено в 01:57
Общество
За подделку IMEI предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей
Авторы законопроекта предлагают штрафы за подделку идентификационного кода в 3–4 тыс. руб. для физлициц, 15–30 тыс. руб.— должностных, 60–100 тыс. руб.— юридических.
Обновлено в 03:24
Общество
Стала известна цена аренды квартир на новогодние праздники
Обновлено в 03:20
Общество
Карты «Тройка» с парящим мостом начали продавать в метро
В Московском метрополитене с 10 декабря начал продавать карту «Тройка» с изображением парящего моста, который расположен в парке «Зарядье».
Обновлено в 02:09
Общество
В Кургане из-за морозов отменили занятия для младших школьников
Занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменили в Кургане в понедельник из-за низкой температуры воздуха, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 03:21
Общество
В России создадут систему раннего выявления детского аутизма
Заседание совета "Об актуальных вопросах организации непрерывного образования и социального сопровождения детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью" проходило под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Обновлено в 03:21
Общество
В Москве завершился ремонт фасада дома имени А. В. Щегляевой
Ремонт фасада дома имени А. В. Щегляевой завершился в Москве в районе Лефортово.
Обновлено в 03:06