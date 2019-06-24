ВЦИОМ: россияне не хотят 4-дневную рабочую неделюГазета.Ru 02:22

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.

с чего всё началось

Страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48%, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Понравилась идея меньше работать только 29% россиян.

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