Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделеLenta.ru вчера в 21:45
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости. Согласно данным опроса, идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю не поддерживают 48 процентов россиян.
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Страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.
— Валерий Федоров, российский политологSnob.ru 03:50
с чего всё началось
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.РИА Новостивчера в 20:12
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Энергетика
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