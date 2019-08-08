Экономика

Россияне во II квартале нарастили лимит по кредиткам на 12,3%ПРАЙМ вчера в 20:15

"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тысячи рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года", — сообщили в НБКИ.
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