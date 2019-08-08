Экономика
Россияне во II квартале нарастили лимит по кредиткам на 12,3%ПРАЙМ вчера в 20:15
"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тысячи рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года", — сообщили в НБКИ.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
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Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
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Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
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В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
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Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей сервиса Skype
Подрядчики Microsoft имеют возможность прослушивать записи общения пользователей при помощи встроенного в Skype голосового помощника Cortana и утилиты автоматического перевода.
Обновлено в 18:00
Авто
Обновленный Jaguar F-Type замечен на тестах
Есть предположение о том, что дебют обновленного F-Type с индексом 2020 состоится уже в этом году.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено в 21:10
Политика
Россия, Турция и Иран проведут саммит по Сирии
11 сентября в Анкаре пройдет встреча глав трех государств: России, Турции и Ирана. Лидеры обсудят ситуацию в Сирии.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено в 21:11
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
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Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11