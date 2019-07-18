Количество выданных потребительских кредитов в РФ в первом полугодии 2019 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 9 миллионов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне в I полугодии взяли более 9 млн потребкредитов

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