Экономика
Россияне в I полугодии взяли более 9 млн потребкредитовПРАЙМ 04:53
Количество выданных потребительских кредитов в РФ в первом полугодии 2019 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 9 миллионов, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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