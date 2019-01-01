Россияне уже в январе смогут переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка без ввода номера его карты - достаточно будет знать номер мобильного телефона получателя средств. Это стало возможным благодаря системе быстрых платежей Банка России (СБП).

с чего всё началось

Уже в январе 2019 года россияне смогут переводить деньги на счёт клиента практически любого банка без ввода номера его карты. Для этого достаточно будет лишь знать номер мобильного телефона человека, который будет получать данные средства.

Россияне уже в январе смогут переводить деньги по номеру мобильного

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