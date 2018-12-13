Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.

Финансы Финансы В начале торгов пара доллар-рубль может понести потери В результате в начале торгов пара доллар/рубль может понести потери, отступив в район 66,5 рубля.

Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 66,2416 руб Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 66,2416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,11 коп.

Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Финансы Финансы Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.

Финансы Финансы Экономист назвал курс доллара на 2019 год Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».

Финансы Финансы Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.

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Финансы Финансы Подлевских: рынок топлива ожидал снижение добычи нефти Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком.

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