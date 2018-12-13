Финансы
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 20:21
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Россияне занимают на «черный день»: банки выдали рекордное число кредиток
Московский Комсомолецвчера в 22:50
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
Финансы
В начале торгов пара доллар-рубль может понести потери
В результате в начале торгов пара доллар/рубль может понести потери, отступив в район 66,5 рубля.
Обновлено в 01:22
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 66,2416 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 66,2416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,11 коп.
Обновлено в 01:03
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Экономист назвал курс доллара на 2019 год
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Обновлено вчера в 15:16
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено вчера в 09:03
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено вчера в 04:51
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено вчера в 05:39
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:36
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Подлевских: рынок топлива ожидал снижение добычи нефти
Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
Сбербанк поднял границу возраста по кредитам до 70 лет
Сбербанк объявляет об увеличении верхней границы возраста по потребительским кредитам до 70 лет.
Обновлено 09 декабря в 07:14
Финансы
Доходы от услуг связи в РФ за 9 месяцев выросли на 3,5%, почтовой связи - на 6,9%
Доходы от оказания услуг связи в России за 9 месяцев 2018 года выросли в годовом сравнении на 3,5%, до 1,3 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 08:13