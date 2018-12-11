Финансы
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 20:21
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Россияне занимают на «черный день»: банки выдали рекордное число кредиток
Московский Комсомолецвчера в 22:50
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы
Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ
«Решение по ставке может получить прямую зависимость от оценок, которые формирует для себя регулятор, в отношении ближайших проинфляционных рисков — превысит ли инфляция 4% в этом году или нет», — рассуждает Покатович (хотя сам он склоняется к тому, что с вероятностью более 50% ЦБ в декабре пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п .).
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Новости по Brexit давят на валюту Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.
Обновлено вчера в 15:02
Финансы
Экономисты назвали сроки, когда доллар рухнет
По словам экономиста, есть вероятность, что доллар опустится до 56 рублей, но это может произойти только в следующем году, так как пока сезонные факторы работают на поддержку валюты США, а тренд по ослабеванию доллара проявится позднее.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено вчера в 04:51
Финансы
Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля
Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля.
Обновлено вчера в 10:44
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено вчера в 09:03
Финансы
Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»
По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 6,64 коп.
Обновлено вчера в 11:15
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:36
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Доходы от услуг связи в РФ за 9 месяцев выросли на 3,5%, почтовой связи - на 6,9%
Доходы от оказания услуг связи в России за 9 месяцев 2018 года выросли в годовом сравнении на 3,5%, до 1,3 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 08:13