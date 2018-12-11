Финансы

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Lenta.ru
вчера в 20:21

Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 20:21

Подробнее о событии

Россияне занимают на «черный день»: банки выдали рекордное число кредиток

Московский Комсомолецвчера в 22:50

В России увлеклись кредитами «про запас» - исследование

Царьградвчера в 22:34

Россияне получили рекордное число кредитных карт

News.ruвчера в 20:50

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»

Lenta.ruвчера в 20:21

Замечена интересная закономерность в обращении россиян с кредитками

Взгляд.рувчера в 20:13

Граждане накапливают лимиты по картам

Коммерсантъвчера в 17:11

Лимиты пошли в рост

Слухи и Факты07 декабря в 20:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы

Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах

TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено вчера в 22:54
Финансы

Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ

«Решение по ставке может получить прямую зависимость от оценок, которые формирует для себя регулятор, в отношении ближайших проинфляционных рисков — превысит ли инфляция 4% в этом году или нет», — рассуждает Покатович (хотя сам он склоняется к тому, что с вероятностью более 50% ЦБ в декабре пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п .).
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

Новости по Brexit давят на валюту Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.
Обновлено вчера в 15:02
Финансы

Экономисты назвали сроки, когда доллар рухнет

По словам экономиста, есть вероятность, что доллар опустится до 56 рублей, но это может произойти только в следующем году, так как пока сезонные факторы работают на поддержку валюты США, а тренд по ослабеванию доллара проявится позднее.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы

Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена

Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы

Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе

Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы

Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%

Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено вчера в 04:51
Финансы

Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля

Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля.
Обновлено вчера в 10:44
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн

Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы

Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом

Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено вчера в 09:03
Финансы

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»

По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 6,64 коп.
Обновлено вчера в 11:15
Финансы

ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка

По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:36
Финансы

Газпромбанк ввел новый сезонный вклад

Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено вчера в 08:57
Финансы

Доходы от услуг связи в РФ за 9 месяцев выросли на 3,5%, почтовой связи - на 6,9%

Доходы от оказания услуг связи в России за 9 месяцев 2018 года выросли в годовом сравнении на 3,5%, до 1,3 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 08:13
Главное