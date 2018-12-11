Финансы
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», с которым ознакомилось РИА Новости.
Lenta.ru20:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:17, Ашберн
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено в 10:09
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 15:19
Финансы
Курс доллара растет на фоне усиления спроса на безопасные активы
Курс доллара в понедельник вечером укрепляется по отношению к основным мировым валютам на фоне роста спроса на безопасные активы — главным образом из-за неопределенности с соглашением о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 14:16
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля
Ситуация на этой неделе складывается в пользу рубля.
Обновлено в 10:44
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы
Экономист назвал курс доллара на 2019 год
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Обновлено в 15:16
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
В ноябре жители Украины стали покупать больше валюты
В течение ноября жители Украины купили более чем на $100 млн больше, чем в предыдущем месяце, а также продали на $124 млн меньше, сообщила 10 декабря пресс-служба национального банка Украины (НБУ) на официальном сайте.
Обновлено в 10:12
Финансы
Дивидендная доходность по акциям «Магнита» составляет 3,7%
Ранее "Магнит" ориентировался на выплату минимум 40% чистой прибыли.
Обновлено в 06:48
Финансы
Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза
Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы
Доходы от услуг связи в РФ за 9 месяцев выросли на 3,5%, почтовой связи - на 6,9%
Доходы от оказания услуг связи в России за 9 месяцев 2018 года выросли в годовом сравнении на 3,5%, до 1,3 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.
Обновлено в 08:13