Общество
Россияне увидят лунное затмениеРоссийская газета вчера в 23:59
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария. Луна погрузится в земную тень более чем на половину диска.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Здоровье
В России сделают обязательной йодированную соль
Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
На российском пляже найдены тела семерых человек
Обновлено в 01:32
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Общество
В Ростовской области закрывается сеть магазинов «Мясной градус»
По данным официального сайта сети, к концу 2018 года было открыто 18 магазинов в Ростове, Таганроге, Шахтах, Семикаракорске, Новочеркасске, Миллерово и поселке Интернациональном Октябрьского сельского района.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Региональный гериатрический центр появится в Вологде
Региональный гериатрический центр до конца 2019 года планируется создать на базе областного госпиталя ветеранов войн.
Обновлено вчера в 10:02
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»
Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России
Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД
Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом
Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Технологии
Предприниматели создали робота-пожарного
Обновлено в 02:48
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35