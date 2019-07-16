Общество

Россияне увидят лунное затмениеРоссийская газета вчера в 23:59

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария. Луна погрузится в земную тень более чем на половину диска.
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Лунное затмение ждет туляков этой ночью

Первый Тульский03:09

Россияне смогут понаблюдать за частичным затмением Луны

РЕН ТВвчера в 18:18

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

РБК01:34

Россияне увидят лунное затмение

Российская газетавчера в 23:59

Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики

РИА Новостивчера в 20:12

Частичное затмение Луны будет видно практически над всей Россией

Известиявчера в 19:57

Россияне увидят лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля

Комсомольская правда03:06
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
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Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
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Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Здоровье

В России сделают обязательной йодированную соль

Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

На российском пляже найдены тела семерых человек

Обновлено в 01:32
Общество

Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Общество

В Ростовской области закрывается сеть магазинов «Мясной градус»

По данным официального сайта сети, к концу 2018 года было открыто 18 магазинов в Ростове, Таганроге, Шахтах, Семикаракорске, Новочеркасске, Миллерово и поселке Интернациональном Октябрьского сельского района.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Региональный гериатрический центр появится в Вологде

Региональный гериатрический центр до конца 2019 года планируется создать на базе областного госпиталя ветеранов войн.
Обновлено вчера в 10:02
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»

Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России

Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ

Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД

Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 20:15
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Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом

Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Технологии

Предприниматели создали робота-пожарного

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Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
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