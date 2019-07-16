Общество

Жители Челябинска смогут увидеть Лунное затмениеТелефакт 02:55

В ночь с 16 на 17 июля 2019 года жители России смогут увидеть частичное Лунное затмение. Челябинская область станет отличным "наблюдательным пунктом". Около полуночи ночи Луна пройдёт сквозь часть земной тени и погрузится в неё почти наполовину.
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