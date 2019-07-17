Максимальная фаза наступит в 00:31 мск 17 июля: половина диска Луны окажется в южной части земной тени. В России затмение будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе. Отмечается, что лунное затмение будет не очень хорошо видно в Москве.

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

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