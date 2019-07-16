Общество

Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмениеРИА Новости 12:14

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
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