Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмениеРБК 01:34
Максимальная фаза наступит в 00:31 мск 17 июля: половина диска Луны окажется в южной части земной тени. В России затмение будет лучше всего видно в Крыму и на Северном Кавказе. Отмечается, что лунное затмение будет не очень хорошо видно в Москве.
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Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Фура с оборудованием Киркорова попала в аварию под Волгодонском
В Ростовской области фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в аварию.
Обновлено в 07:26
Политика
У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Обновлено в 07:03
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
Авто
УАЗ опубликовал фото Patriot с АКПП
По информации пресс-службы УАЗа, на «Патриоте», кроме автоматической коробки передач (АКПП), будет устанавливаться модернизированный двигатель ЗМЗ объёмом 2,7 л. Мотор снабжён новой системой охлаждения.
Обновлено в 07:43
Космос
NASA приоткрывает тайны: Высадка астронавтов США на Луну могла закончиться катастрофой
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, соцсеть обязана ее удалить, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Баскетбол
Итудис признан лучшим тренером Евролиги
Обновлено в 05:53
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Кино
Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему»
Обновлено в 02:06
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.
Обновлено в 07:17
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Экономика
Госдума освободила региональных «мусорных» операторов от НДС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС).
Обновлено в 05:57
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»
Обновлено в 06:28
Гаджеты
«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки
Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
Обновлено в 07:44
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09