Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

с чего всё началось

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.

Политика Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.

Происшествия Гандболистка сборной России утонула в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Политика Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо» Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.

Экономика Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата «Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Происшествия Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Армия и оружие Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме Сирийская армия открыла огонь из ствольных и реактивных артиллерийских орудий по местам скопления террористов и их опорным пунктам на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Общество В Приволжском районе отметили День семьи, любви и верности Все участники встречи сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение.

Общество Возможные останки соратника Наполеона нашли в Смоленске Ученые во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске наткнулись на уникальную находку — останки французского генерала Гюдена, который был ближайшим соратником императора Наполеона.

Авто За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто Компания Nissan отмечает десятилетие завода в Петербурге. За время своей работы это предприятие успело выпустить 370 000 машин.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.