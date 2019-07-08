Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускаРБК 00:00

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
РБК00:00

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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуск

Дождь07:50

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

ТАСС06:43

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

РБК00:00

Россияне перестали экономить

Lenta.ru03:45

Россияне увеличили траты на развлечения и отдых

Телеканал 360°02:40

Во втором квартале россияне нарастили траты на развлечения и одежду

Полит.ру01:45

Россияне стали больше тратить на развлечения и отпуска

ФедералПресс01:49
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика

В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»

Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
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«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустили новый сервис для геймеров — «Я.Стример».
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Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Авто

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил относительно отсутствующих у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Баскетбол

«Бруклин» объявил о приобретении Кевина Дюрэнта

«Бруклин» официально объявил о приобретении 10-кратного участника Матча всех звезд и двукратного чемпионата НБА Кевина Дюрэнта.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Футбол

Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКА

Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА.
Обновлено в 06:22
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

Дебютный трейлер знакомит зрителей с атмосферой ленты и главной героиней Фа Мулан, чью роль исполнила актриса Лю Ифэй, в то время как кресло режиссера заняла известная по ряду проектов Ники Каро.
Обновлено в 02:59
Политика

Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина

Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Авто

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Общество

В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

Обновлено в 06:10
Космос

Найден источник с самым высокоэнергетичным излучением

Новое наблюдение впервые показало существование излучения с энергией выше 100 ТэВ.
Обновлено в 06:23
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Космос

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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