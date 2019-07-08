Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускаРБК 00:00
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года
Обновлено в 03:17
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Обновлено в 03:26
Авто
Названы самые популярные иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных новых иномарок на российском рынке стоимостью от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Обновлено в 02:35
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Политика
Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий
Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов
«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов.
Обновлено в 04:21
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем
Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Футбол
19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах
19-летний футболист забил шесть голов в четырех матчах, включая хет-трик в ворота команды Кубы. Дэвид играет за «Гент» в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»
Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество
Ржавеющий самолет Ан-8 в лесах под Петербургом оказался учебным
По дороге в поселок Песочный под Петербургом обнаружили ржавеющий транспортный самолет Ан-8, и только сейчас стало ясно, что там делает заброшенный транспортник.
Обновлено в 01:24
Экономика
Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:32
Наука
В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет
Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота едва не расплакалась на выписке отца-алкоголика из реабилитационного центра
Вчера же состоялась торжественная церемония выписки отца Риты Дакоты из клиники.
Обновлено в 04:38
Авто
Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа
Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17