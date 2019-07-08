Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

с чего всё началось

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

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