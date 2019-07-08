Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускаРБК 00:00

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
РБК00:00

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Россияне перестали экономить

Lenta.ru03:45

Индекс потребительского доверия в Испании подскочил в июне

Росбалт04:16

У 80% граждан России денег хватает на всё: Американские аналитики опровергли причитания Росстата «про обувь»

Царьград04:01

Россияне стали больше тратить на развлечения и отпуска

ФедералПресс01:49

Россияне увеличили траты на развлечения и отдых

Телеканал 360°02:40

Во втором квартале россияне нарастили траты на развлечения и одежду

Полит.ру01:45

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

РБК00:00
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Футбол

Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года

Обновлено в 03:17
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика

Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией

На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Обновлено в 03:26
Авто

Названы самые популярные иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных новых иномарок на российском рынке стоимостью от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Обновлено в 02:35
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Политика

Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Футбол

«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов

«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов.
Обновлено в 04:21
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 04:06
Футбол

19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах

19-летний футболист забил шесть голов в четырех матчах, включая хет-трик в ворота команды Кубы. Дэвид играет за «Гент» в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»

Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество

Ржавеющий самолет Ан-8 в лесах под Петербургом оказался учебным

По дороге в поселок Песочный под Петербургом обнаружили ржавеющий транспортный самолет Ан-8, и только сейчас стало ясно, что там делает заброшенный транспортник.
Обновлено в 01:24
Экономика

Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:32
Наука

В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет

Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота едва не расплакалась на выписке отца-алкоголика из реабилитационного центра

Вчера же состоялась торжественная церемония выписки отца Риты Дакоты из клиники.
Обновлено в 04:38
Авто

Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа

Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество

British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
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