Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

с чего всё началось

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Политика Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.

Игры Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.

Авто JAC объявила российские цены на новый пикап T6 Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться в Минске Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.

Шоу-бизнес Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Игры Архивы с уровнями Xen для Black Mesa появятся в сети уже 1 августа Студия Crowbar Collective объявила о том, что архивы с финальными версиями уровней глав Xen и Gonarch's Lair для игры Black Mesa появятся в сети 1 августа 2019 года.

Экономика Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Политика Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.

Общество Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.

Армия и оружие Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.

Политика Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Транспорт На стройплощадке Крымского моста демонтируют рабочие мосты В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Иран обвинил Великобританию в пиратстве Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля задержали танкер под флагом Панамы.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Кино Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».