Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускаРБК 00:00

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
РБК00:00

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Россияне стали больше тратить на развлечения и отпуска

ФедералПресс01:49

Во втором квартале россияне нарастили траты на развлечения и одежду

Полит.ру01:45

Россияне перестали экономить

Lenta.ru03:45

Россияне увеличили траты на развлечения и отдых

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Царьград04:01

Россияне увеличили траты на одежду, отпуск и развлечения

Deita.ru01:30

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

РБК00:00
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Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

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Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
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Армия и оружие

Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России

Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
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На стройплощадке Крымского моста демонтируют рабочие мосты

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Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука

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Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
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