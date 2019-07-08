Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускаРБК 00:00

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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с чего всё началось

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
РБК00:00

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Эпоха самокритики: США верят в Россию, Россия в себя – нет

Царьград10:15

Во втором квартале россияне нарастили траты на развлечения и одежду

Полит.ру01:45

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

ТАСС06:43

Россияне перестали экономить

Lenta.ru03:45

Россияне увеличили траты на развлечения и отдых

Телеканал 360°02:40

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуск

Дождь07:50

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

РБК00:00
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Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Политика

Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

В Госдуме видят опасность изъятия квартир для развития территорий

В Госдуме видят опасность принятия закона, позволяющего принудительно изымать жилье у граждан под предлогом «комплексного развития территорий», передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Обновлено в 09:24
Космос

Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет

Устройства выдерживают дозы ɣ-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Космос

На околоземной орбите: столичные школьники провели биологический эксперимент

Обновлено в 09:58
Политика

ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемоста

Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким.
Обновлено в 08:55
Политика

В Кремле ответили на предложение Зеленского о переговорах в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить в Минске урегулирование конфликта в Донбассе с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Сербы испытали собственного гусеничного робота

Лазерный дальномер действует на 2 км. В составе конструкции робота находится специальная баллистическая броня.
Обновлено в 08:01
Политика

В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт

Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний

Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Политика

Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина

Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Технологии

«Я.Стример» от «Яндекс.Денег» поможет геймерам собирать донаты

«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустили новый сервис для геймеров — «Я.Стример».
Обновлено в 03:00
Экономика

Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится

В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Обновлено в 08:07
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Хоккей

Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Экономика

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Авто

Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara

В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
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