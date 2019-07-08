Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

с чего всё началось

Наконец, выросло число россиян, которые ожидают хороших финансовых перспектив на ближайшие полгода, — их доля составила 33%. При этом 20%, как и в прошлом квартале, оптимистично оценивают свои перспективы на рынке труда. Каждый пятый россиянин считает, что сейчас подходящее время для траты денег.

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуск

Происшествия Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Политика Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.

Политика Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой» Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.

Политика Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от эфира Ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина, отстранили от эфира.

Путешествия Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии "По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.

Наука Учеными названы самые психически здоровые люди на Земле Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.

Политика NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.

Происшествия Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.

Музыка Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков» В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Политика Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

Авто Появились первые фотографии обновленной Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

Шоу-бизнес Свадьба Топалова с Тодоренко стоила больше 7 млн рублей Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Футбол Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Происшествия Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Транспорт Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика «Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2» АиФ.ru собрал отзывы грузин, которыми они поделились в связи с провокационным выпуском авторской программы Георгия Габунии «P. S.» на телеканале «Рустави-2», в котором ведущий позволил себе жестко высказаться в адрес президента России.