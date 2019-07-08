Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпускДождь 07:50

Наконец, выросло число россиян, которые ожидают хороших финансовых перспектив на ближайшие полгода, — их доля составила 33%. При этом 20%, как и в прошлом квартале, оптимистично оценивают свои перспективы на рынке труда. Каждый пятый россиянин считает, что сейчас подходящее время для траты денег.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
РБК00:00

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Lenta.ru03:45

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ТАСС06:43

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