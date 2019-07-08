Экономика

Россияне увеличили траты на одежду и отпускНовые Известия 01:02

Как выяснилось, 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома, 37% тратят деньги на новую одежду, 31% — на отпуск. Также сократилось количество россиян, которые выплачивают долги: сейчас их доля составляет 31%.
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Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Царьградвчера в 10:15

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуск

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Телеканал 360°вчера в 02:40

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ТАССвчера в 06:43

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

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Обновлено вчера в 14:50
Общество

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Обновлено в 02:19
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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Обновлено в 01:45
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

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Путешествия

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На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
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Кино

Питта довели «до ручки»: актер готов променять карьеру на бутылку

Фанаты полагают, что актер начал прикладываться к бутылке и ему все труднее играть на камеру.
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Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено 07 июля в 20:31
Футбол

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Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

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Обновлено вчера в 16:32
Космос

Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт

Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
Обновлено 07 июля в 18:30
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

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Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком

В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Жители Курска отсудили у Минфина два миллиона рублей за пропавший клад

Обновлено вчера в 18:52
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Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Наука

Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода

Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено 06 июля в 10:30
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Происшествия

На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола

5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.
Обновлено в 02:23
Общество

У россиян смогут отбирать жилье на законных основаниях

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Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
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