Готовых к тратам стало больше, приводят данные аналитики. Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

с чего всё началось

Как выяснилось, 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома, 37% тратят деньги на новую одежду, 31% — на отпуск. Также сократилось количество россиян, которые выплачивают долги: сейчас их доля составляет 31%.

Россияне увеличили траты на одежду и отпуск

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