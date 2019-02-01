Экономика

Россияне увеличили траты на АЗС и питаниеИзвестия вчера в 14:00

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита. Это подтверждается статистикой крупнейшего оператора фискальных данных ООО «Такском», с которой ознакомились «Известия».
Читать в источнике
с чего всё началось

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита — на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах — на 2%, до 519 рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ: Средний чек на АЗС в январе вырос на 8%

RT на русском13:14

В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите

Комсомольская правда02:56

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

Известиявчера в 16:01

Россияне стали больше тратить на бензин

РЕН ТВвчера в 21:44

За первый месяц повышения НДС чек россиян вырос в супермаркетах, точках общепита и на АЗС

Znak.comвчера в 21:27

Расходы россиян на бензин и еду за месяц выросли на 8-11%

URA.Ruвчера в 19:59

Средний чек россиян подрос в январе

Телеканал 360°01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Происшествия

В небе над Кубой прогремел взрыв

Обновлено в 15:23
Происшествия

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Обновлено в 12:50
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе

42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в центре Буэнос-Айреса, сообщило издание TN.
Обновлено в 17:03
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Происшествия

Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 15:05
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

В североирландском Лондондерри произошла стрельба. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция, не приводя при этом подробностей.
Обновлено в 17:17
Гаджеты

Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Специалист пояснил, что управление лампочкой осуществляется с помощью приложения, установленного на телефоне, но умное устройство можно взломать напрямую.
Обновлено в 12:41
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои

Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Авто

KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Кино

«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Транспорт

Систему перемещения багажа между терминалами закрыли в Шереметьево

«В плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами южного (обслуживает международные рейсы) и северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов аэропорта», — сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:06
Политика

Приехавший в Киев на интронизацию Епифания игумен попал в больницу

Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем госпитализирован в Киеве, куда он был направлен по решению патриарха Варфоломея в составе делегации Константинопольского патриархата для участия в интронизации предстоятеля "новой церкви" Епифания Думенко, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено в 17:29
Кино

Вышел трейлер нового «Форсажа»

В сети появился дебютный трейлер боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу". Видеоролик опубликован на YouTube-канале "Fast & Furious".
Обновлено в 10:56
Авто

АВТОВАЗ выпустит на рынок новинку Lada Granta SW Cross

Российская компания готовится к выпуску нового автомобиля — Lada Granta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота

Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
Политика

Меркель решила удалить свою страницу в Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:51
Главное