Экономика

Мясо занимает треть расходов на еду у россиян, показал отчетГазета.Ru 04:20

Почти треть из месячного "продуктового" бюджета уходит на покупку мяса у среднестатистического жителя России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет Росстата.
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Росстат: мясо занимает почти треть расходов россиян на еду

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.
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Мясо занимает треть расходов на еду у россиян, показал отчет

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