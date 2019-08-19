МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.

с чего всё началось

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь). Из этой суммы почти треть (29,9%, или 1806 руб.) уходит на мясо и мясные продукты.

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

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