Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на едуКоммерсантъ 03:05
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6041 руб. (не включая расходы на алкоголь). Из этой суммы почти треть (29,9%, или 1806 руб.) уходит на мясо и мясные продукты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Авто
Показали электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
Состоялась презентация электрического седана Drako GTE производительностью 1200 л. с. Новая машина получила привлекательный внешний вид с фарами тонкой формы, капотом из карбона и воздухозаборниками большого размера, расположенными спереди.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
В центре Саратова столкнулись автобус и пять легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3
В России начались нового китайского компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Финансы
Официальный курс евро взлетел на 73 копейки
Официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Экономика
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»
Следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах» (РГС).
Обновлено в 04:44
Здоровье
Об опасности корвалола и валокардина снова предупреждают врачи
В аптечках большинства россиян обязательно найдется корвалол и валокардин. О вреде и пользе этих лекарство до сих пор спорят специалисты.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Поморье подростка ударило током во время селфи на крыше вагона
Двенадцатилетний подросток получил удар электрическим током на станции Емца Архангельской области.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Информацию о смерти артиста подтвердили в минкультуры республики Северная Осетия.
Обновлено вчера в 09:01
Наука
Памятник растаявшему леднику откроют в Исландии
Мемориальная доска в честь первого растаявшего в результате изменений климата ледника Окйёкюдль появится в Исландии.
Обновлено в 00:33
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58