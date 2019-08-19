Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на едуКоммерсантъ 03:05
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6 тыс. 41 руб. (не включая расходы на алкоголь). Из этой суммы почти треть (29,9% или 1 тыс. 806 руб.) уходят на мясо и мясные продукты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей
В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено в 01:44
Наука
Велосипедный шлем повышает стремление к риску
Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено 17 августа в 12:10
Футбол
Ярославский «Шинник» обыграл «Ротор» в гостях
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Выяснилось, сколько времени должны тратить дети на домашнее задание
Сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашнего задания рассказали специалисты Роспотребнадзора: полтора часа должны тратить учащиеся начальных классов и три с половиной - ученики старших классов.
Обновлено в 00:55
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Политика
США с лидером социалистов Венесуэлы обсуждают свержение Мадуро
Представители США начали переговоры с одним из лидеров социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 02:43
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:24
Теннис
Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира
Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
Авария произошла ночью в воскресенье. По данным МВД, микроавтобус Honda слетел в кювет. Один человек погиб, еще восемь пострадали.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Ярошик: «Игроки ЦСКА подойдут к дерби со „Спартаком“ более голодными»
Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Экономика
Ставки по микрозаймам снижаются, но их сроки и суммы растут
Начиная с 2017 года полная стоимость кредита/займа (ПСК) в МФО в среднем снизилась с 530-540% годовых до 440% годовых (по итогам II квартала 2019 года).
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Ириной Шейк
Журналисты предполагают, что, возможно, Купер отрастил усы ради новой роли.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33